Кремль отверг обвинения во взятках за право проведения ЧМ-2018

07.04.2020, 13:04, Новости дня

Россия категорически отвергает утверждения о том, что получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года могло быть связано с коррупцией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения, предъявленные в США ряду экс-функционеров ФИФА.

«Мы читали сообщения СМИ, мы не понимаем, о чем может идти речь. РФ абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем», – передает ТАСС слова Пескова. Он подчеркнул, что РФ провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, «чем гордится вся страна».

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур Международной федерации футбола (ФИФА), якобы получили взятки в обмен голоса за проведение чемпионатов мира в РФ и Катаре.

Среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро.

Подзащитному Уорнеру якобыобещали взятку и выплатили суммарно 5 млн долларов, а Сальгеро якобы обещали взятку в размере 1 млн долларов в обмен на голоса в пользу проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.