Дольщики подмосковной “Солнечной системы” обанкротившейся Urban Group получат компенсацию
07.04.2020, 12:59, Новости дня
Фонд защиты прав дольщиков в ближайшие дни намерен принять решение о выплате компенсаций дольщикам подмосковного жилого комплекса "Солнечная система" обанкротившейся Urban Group, сообщил замглавы фонда Алексей Ниденс.
Компенсацию смогут получить почти 600 дольщиков, отмечает РИА Новости. Фонд сообщил ранее, что дольщики двух домов ЖК "Солнечная система" — № 2 и № 7 — получат компенсации, а строители не намерены достраивать дома .
Проблема с завершением строительства этих домов связана с переустройством ЛЭП, что требовало серьезного сдвига сроков строительства (до четырех лет) и дополнительного финансирования.
Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, компания имеет обязательства перед перед тысячами дольщиков на 80 млрд руб.
Арбитражный суд Московской области в 2018 г. признал банкротами всех застройщиков, входящих в Urban Group. Фонд дольщиков взял на себя обязательства завершить строительство 63 домов.
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