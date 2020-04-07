 

Дольщики подмосковной “Солнечной системы” обанкротившейся Urban Group получат компенсацию

07.04.2020, 12:59, Новости дня

Фонд защиты прав дольщиков в ближайшие дни намерен принять решение о выплате компенсаций дольщикам подмосковного жилого комплекса "Солнечная система" обанкротившейся Urban Group, сообщил замглавы фонда Алексей Ниденс.

Компенсацию смогут получить почти 600 дольщиков, отмечает РИА Новости​​​. Фонд сообщил ранее, что дольщики двух домов ЖК "Солнечная система" — № 2 и № 7 — получат компенсации, а строители не намерены достраивать дома .

Проблема с завершением строительства этих домов связана с переустройством ЛЭП, что требовало серьезного сдвига сроков строительства (до четырех лет) и дополнительного финансирования.

Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, компания имеет обязательства перед перед тысячами дольщиков на 80 млрд руб.

Арбитражный суд Московской области в 2018 г. признал банкротами всех застройщиков, входящих в Urban Group. Фонд дольщиков взял на себя обязательства завершить строительство 63 домов.



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