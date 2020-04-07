 

Песков: ветеранов на Параде Победы не будет

07.04.2020, 12:59, Новости дня

Приглашать ветеранов на Парад Победы 9 мая нецелесообразно. Все они находятся в группе риска, сообщил Дмитрий Песков. Что касается проведения самих торжественных мероприятий, то окончательного решения пока нет. Рассматриваются разные варианты, цитирует пресс-секретаря президента агентство ТАСС.

Между тем 6 апреля в подмосковном Алабине прошла первая тренировка всех подразделений и боевых машин, которые принимают участие в Параде. В частности, над учебной площадкой пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов. Среди которых, например, четыре перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и столько же истребителей пятого поколения Су-57.

На данный момент в РФ зафиксированы свыше 7 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. 58 человек погибли.



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