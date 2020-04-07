Путин надеется, что Джонсону помогут оптимизм и чувство юмора

07.04.2020, 12:59, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, находящемуся в реанимационном отделении больницы с диагнозом коронавирус, с пожеланием скорейшего выздоровления, передает "Интерфакс".

"Уважаемый господин премьер-министр, хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил о заражении коронавирусом 27 марта. С того времени он находился в самоизоляции, продолжая работать.

В пятницу, 3 апреля он записал видеообращение, в котором рассказал о том, что высокая температура у него не снижается. В воскресенье поздно вечером стало известно, что Джонсона госпитализировали для проведения необходимых анализов. В канцелярии премьера подчеркнули, что речь не идет об экстренной госпитализации.

В понедельник вечером сообщалось об ухудшении состояния Джонсона, его перевели в реанимацию. На Даунинг-стрит уточнили, что премьер-министр находится в сознании, и пока его не будут подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.