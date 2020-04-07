Мнение: Борьба с богатыми

07.04.2020, 12:55, Разное

Деньги нужны, чтобы побудить людей работать. Никто не спрашивает на собеседовании уборщицу: «почему вы хотите мыть туалеты именно в нашей фирме?». И кадровику, и самой уборщице кристально ясна суть сделки: уборщица моет, организация платит деньги.

Вопреки распространённому мнению, деньги не являются главной движущей силой в нашей стране, исключительно ради денег работает меньшинство. Другим нужен коллектив, интересная работа, манящая цель или, скажем, светлая идея. Вместе с тем деньги являются тем фундаментом, без которого всё немедленно развалится. Вы можете найти людей, которые будут напрягать жилы ради хороших денег, но вам не удастся найти людей, которые будут бесплатно совершать трудовые подвиги ради хорошего коллектива. Уберите зарплату, и люди будут заниматься не вашими, а своими собственными делами.

Для условного волонтёрского проекта, когда вы делаете что-то важное, безденежную систему отношений с участниками можно применить — однако и в этом случае участники будут вкладывать в ваш проект не 40 рабочих часов в неделю, а только то время, которое останется у них после выполнения своих полноценно оплачиваемых обязанностей. В условном бизнесе по производству деревянных бытовок без денег уже не обойтись — идею «заработать денег для хозяина» волонтёры справедливо сочтут непривлекательной.

Допустим, мы усилили налоговую, взяли под контроль все денежные потоки в стране, на 99% обелили зарплату всех россиян. Допустим, мы вводим прогрессивный НДФЛ:

— зарплата до 30 тысяч рублей — 0%;

— зарплата от 30 тысяч до 60 тысяч — 7%;

— зарплата от 60 тысяч до 90 тысяч — 13%;

— зарплата от 90 тысяч до 120 тысяч — 19%;

— зарплата от 120 тысяч до 150 тысяч — 25%;

— зарплата выше 150 тысяч — 35%.

Примерно такую схему многие считают правильной и справедливой. С некоторых точек зрения она и вправду справедлива — мы все люди, и тот, у кого больше, должен делиться с теми, у кого меньше, это вполне естественно.

К сожалению, обычно эту схему предлагают или политики-популисты, которые держат деньги в офшорах, или начисто лишённые эмпатии шариковы, которым и в страшных снах не приходит в голову мысль представить себя на месте другого человека.

Когда власти повышают цену сигарет, они пытаются отучить людей курить. Когда власти повышают налоги, они пытаются отучить людей работать. Или, точнее, отучить людей надрывать на работе задницу ради того, чтобы получить хороший результат.

У тех, кто много зарабатывает, есть в голове чёткая схема справедливого мироустройства: мы надрываем задницу на работе, нам платят хорошие деньги. Прогрессивный налог эту схему ломает. Нет смысла учиться по вечерам, выкладываться в рабочее время на 105% и, вообще, относиться к работе серьёзно, если государство ясно тебе говорит — быть богатым плохо, зарабатывать деньги плохо, мы будем всё сильнее наказывать тебя за каждый следующий заработанный рубль.

Неприятная правда жизни заключается в том, что средней зарплаты в развитых капстранах вполне достаточно, чтобы жить на среднем уровне. Чтобы с избытком хватало денег на простую еду, на простую одежду, на простой алкоголь и на большой телевизор с интернетом на стене перед диваном. Социальное напряжение растёт не потому, что кому-то физически не хватает денег на картошку с мясом. Социальное напряжение растёт потому, что охранник Зевков ездит на старом логане, а блогер Пылеглазов красуется в инстаграме на новом бентли золотого окраса.

Когда хотят ввести прогрессивный налог на зарплату, когда хотят ограничить максимальное состояние суммой в 1 миллиард рублей, когда хотят брать налог в 5% от цены квартиры с тех, у кого больше одной квартиры, задача не в том, чтобы положить товарищу Зевкова котлету в тарелку, котлета у товарища Зевкова и без того есть. Задача в том, чтобы не ранить его нежные чувства, заставляя наблюдать вокруг более обеспеченных, чем он сам, людей. При этом далеко за скобки выносятся «не имеющие значения» чувства сантехника Муравьёва, который двадцать лет вкалывал как Папа Карло, нарабатывая навыки и репутацию, чтобы сейчас делать на сложных заказах по 200 тысяч ежемесячно.

Почему-то считается, что слезинка Зевкова, которому не нравятся «богатые» — это важно, и что чувства и кошелёк Муравьёва можно смело принести в жертву ради того, чтобы его скромный успех никого не раздражал.

Политиков можно понять. В количественном отношении шариковых больше, а условный Муравьёв будет сносно работать в любом случае, так как считает делом чести выполнять свою работу качественно, и так как его самооценка строится в том числе на том, что он лучший мастер на милю вокруг. Тем не менее я считаю такой подход неправильным по двум причинам.

Во-первых, надо ориентироваться на тех, кто работает больше и лучше, а не на тех, кто работает меньше и хуже — хотя бы из соображений простой справедливости.

Во-вторых, если гнобить тех, кто больше работает, страдать будет в итоге всё общество. Можно посмотреть на Африку, где никто не напрягается, так как знает, что все дополнительные доходы пойдут в общий семейный котёл и будут распределены между многочисленными бездельниками. Можно посмотреть на Швецию, которая начала строить «справедливое» общество относительно недавно, но уже стала жутким и отталкивающим местом для нормального работающего шведа.