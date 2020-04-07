В РФ запатентовали «ловушку» для коронавируса
07.04.2020, 12:53, Новости дня
Фармацевтическая компания запатентовала препарат для борьбы с коронавирусом, который работает как «ловушка», сообщил основатель и председатель совета директоров компании Алексей Репик.
«У нас на сегодняшний момент запатентована новая молекула, которая работает как «ловушка» для вируса. <…> Мы думаем, что уже в этом году этот продукт дополнит первые два [препарата] для быстрого лечения пациентов», – цитирует ТАСС Репика.
По его словам, созданная молекула заставляет вирус запутаться, тем самым предотвращая его размножение в клетках.
«То есть быстрое экспоненциальное размножение вируса в организме человека блокируется», – пояснил Репик.
Ранее «Р-Фарм» начала клинические исследования двух уже существующих биологических препаратов для терапии тяжелой формы коронавируса.
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