 

Песков рассказал, как часто Путин сдает тест на коронавирус

07.04.2020, 12:53, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин сдает тесты на коронавирус с периодичностью, которую рекомендует его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

При этом пресс-секретарь уточнил, что ему неизвестно об определенном протоколе тестирования, поскольку он не занимается «вопросами медицинского обслуживания президента». 

Песков отметил, что во вторник президент проведет совещание по ситуации с коронавирусом в режиме телеконференции. Участники встречи обсудят в том числе вопрос разработки вакцин и поиски схем медикаментозного лечения.

В совещании примут участие профильные руководители, в том числе, вице-премьер Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, руководители и представители научно-исследовательских организаций, медицинских центров. 

«Состоится обмен мнениями. Разумеется, это будет в режиме телеконференции», – добавил Песков.

По его словам, «значительная часть» встреча пройдет в открытом режиме. В ходе совещания выступит Путин, а также несколько экспертов, ориентировочно оно начнется в 15.00.

Ранее сообщалось, что Путин не отказался от очных контактов, но минимизировал их. Также Песков накануне сообщил о продлении дистанционного режима работы Путина. По его словам, президент проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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