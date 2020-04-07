 

Предлагавших поддельные тесты на коронавирус мошенников задержали в Москве

07.04.2020, 12:53, Новости дня

В Москве задержана группа молодых людей, продававших поддельные тесты на определение коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трое молодых людей – две 26-летние девушки и 24-летний мужчина – продавали прозрачные колбы с неизвестным веществом. Своим клиентам они сообщали, что продают тест на наличие коронавируса в организме человека. Только по одному эпизоду они нанесли ущерб гражданину в 250 тыс. рублей», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В их офисе на Хорошевском шоссе изъяли 364 колбы, 19 упаковок с ватными палочками и 19 инструкций по применению теста.

В конце марта в Москве ФСБ задержала мошенника, представлявшегося сотрудником ведомства и занимавшегося рейдерскими захватами.



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