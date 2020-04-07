 

«Меняйся дома»: Сбривший бороду Михаил Галустян запустил новый челлендж в Instagram

07.04.2020, 12:53, Разное

Ради нового челленджа «Меняйся дома» Михаил Галустян пошел на кардинальное изменение своей внешности. Своим дочерям он доверил сбрить неизменный атрибут мужественности — бороду и усы.
Бросая вызов своим друзьям и всем желающим, Михаил Галустян одновременно дает им подсказку, как поступить в том случае, когда «рука не поднимается», чтобы лишиться своего украшения. Эстелла и Элина помогли папе осуществить сложную миссию по избавлению лица от щетины. Завершал процесс артист самостоятельно — дороги назад уже не было.

Утрата привычного имиджа далась юмористу нелегко. С одной стороны он убеждает себя, что действовал в целях дополнительной гигиены в условиях карантина. Теперь борода и усы не будут служить местом расположения бактерий. С другой утешением для него служит уверенность в быстром росте волос. Если после изоляции он решит вернуть свой привычный образ, для этого понадобится только один месяц. Знаменитый актер по роли Равшана из «Наша Russia» предупредил всех, что его ролик свободен от рекламы и политики, а название «Меняйся дома» нужно понимать в буквальном значении слов.

Пока нет сведений о том, как восприняли вызов его приятели Семен Слепаков, Александр Ревва и другие знаменитости. Но поклонникам в Instagram обновленный Галустян понравился. Они даже подчеркнули, что 40-летний артист теперь выглядит совсем юным.



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