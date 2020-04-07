 

Мнение: А чо, это не проблема, что в Нью-Йорке трупаки складывать уже некуда?

07.04.2020, 12:50, Разное


Новости, так сказать, дня.

– Дональд Трамп решил поделить Луну и фактически, считай, с остальными планетами – скромность это для лохов, аннексировал Солнечную систему в пользу Штатов. Либерашки могут вопить, что теперь обычный водопроводчик Джо резко стал богаче на миллиард баксов к 1200, что Трамп уже пообещал – счас заживут, пока у нас Путин страну довел.

– Минюст США объявил, что кто-то там, лень читать, получил взятку за то, чтобы Россия провела ЧМ 2018. Напоминаю, в США не любят футбол, там есть хрень под названием "американский футбол", где куча очень тупых, но очень больших полупи… придурков бегают по полю и бросаются в кучу друг на друга. Вопрос со звездочкой – каким боком США расследуют что-то про то, во что в их стране даже играть не любят?

– И, ни разу не важная новость – в Нью-Йорке готовятся зарывать трупаки в братских могилах, т.к. в моргах – нет местов.

Внимание. Пожалуйста, объясните мне, у Штатов правда нет других проблем? Ну, еще как маски перехватывать (не воровать, не перепутайте) – у "союзников" включая ФРГ и Канаду.

Время пошло!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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