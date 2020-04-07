 

Мнение: Не сорвет ли коронавирус посевную?

07.04.2020, 12:50, Разное

Отцу – 83.  Неделю назад удалось убедить его уехать в деревню. Потому что на набережной реки Казанка, где он каждый день гулял по несколько часов, уже хватают людей….

А в деревне – пока вроде бы не хватают. Каждый день созваниваемся. Отец доволен. Говорит, что здесь ночью  видны звезды. В городе-то звезд не увидишь, уличные фонари мешают…

Отец всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, «Заслуженный механизатор ТАССР», переживает за посевную:

– Если из-за коронавируса всех закроют под домашний арест самоизоляции, кто  вспашет землю  и засеет?

Правильный вопрос. В некоторых районах Татарстана  уже начали выписывать штрафы за нарушение режима «самоизоляции» и в деревнях.  Это, по-моему, гроссмейстерство идиотизма. Перед самым началом посевной выписывать штрафы за то, что человек вышел на улицу в деревне, по-моему, попахивает провокацией направленной на срыв посевной…  Потому что трактористы могут взбрыкнуть, мол,  раз нельзя выходить из дома, значит, вообще нельзя…

На снимках:

– отец в 2016 году, еще в Казани…
– отец и мама 30 марта 1963 года, в ЗАГСе…

Источник: Ирек Муртазин



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