 

Кремль отреагировал на указ Трампа по Луне

07.04.2020, 12:48, Новости дня

Попытки «приватизации» космоса в тех или иных формах были бы неприемлемы, сообщил помощник президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов в космосе.

«Все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы», – передает РИА «Новости» слова Песков.

Он подчеркнул, что этот случай еще нужно изучать с юридической точки зрения. «В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям», – сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Российская делегация приедет в Турцию на переговоры по Сирии

19.03 / Производители туалетной бумаги начали работать круглосуточно

04.02 / Ухань: военные медики готовятся к осмотру эвакуируемых россиян

07.02 / Льготные автокредиты продадут в России 50 тысяч новых машин

05.04 / В Чернобыльской зоне потушили масштабный пожар

14.02 / Мнение: Нужно ли управлять национальной памятью

14.02 / Ученые приступили к исследованию самого крупного в мире айсберга. На днях он откололся от Антарктики

05.02 / ФИФА не изменила своей позиции в отношении сборной России

24.02 / Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

23.02 / Путин пообещал изобличать попытки исказить историю Великой Отечественной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска