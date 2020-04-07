 

Технологии: “Роскосмос” обвинил США в планах по агрессивному захвату других планет

07.04.2020, 12:45, Разное

Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет вредят сотрудничеству России и США. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации Роскосмос Сергей Савельев.

“В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло”, – добавил он, не уточнив, что именно имеет в виду.

Заявление Савельева стало ответом на указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 6 апреля 2020 года. Документ закрепляет за США право осваивать в коммерческих целях ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах.

В тексте говорится, что США не рассматривают космос как общественное достояние, а считают его “юридически и физически уникальной областью для человеческой деятельности”. В связи с этим американские власти планируют “стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе”.

Статус Луны как достояния всего человечества закреплен в соглашении “О деятельности государств на Луне и других небесных телах”, принятом Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году. Документ ратифицировали 18 стран, США и Россия не входят в их число.

 



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