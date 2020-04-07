Мнение: Придуманные короли

07.04.2020, 12:42, Разное

Откуда берутся "лживые" портреты? "Портреты" людей, живших тысячи лет назад, когда жанра портретной живописи (передачи сходства), да и вообще реализма, еще не существовало?

Их высасывают из пальца.

Вот отсюда-то у нас в интернетике "реалистичные" портреты Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного и т.п.

Подробно рассказывала об этом в сложном наукообразном тексте про "портреты султанши Роксоланы". Теперь давайте посмотрим очень классный пример того, как это было сделано однажды у немцев (и зачем).

Портретная галерея этих вымышленных портретов правителей находится в "Зале императоров" (Kaisersaal) в старинном здании под названием Haus zum Römer во Франкфурте. Этот готический дом, очень красивый, считается построенным как минимум в 14 веке. С давних пор он принадлежит ратуше.

Но интересующий нас Kaisersaal — это не средневековая готика, а историзм, "псевдоготика", такая модная в Западной Европе в 19 веке (у нас аналогично был "псевдорусский стиль", см. здание Исторического музея, ГУМа и проч.).

Это банкетный зал на 2-м этаже, где с давних пор проводились торжественные городские церемонии.

В 1- пол. 19 века (его решили переделать и украсить. Сделали это в "готическом" духе, но не в камне, а в дереве.

Вид до 2-й Мировой войны.



А вот современная фотография: очевидно, удалось спасти только картины из ниш, а все остальное после войны пришлось восстанавливать с нуля, и поэтому таких изысканных паркетов, потолков и стеновых панелей больше нет.

Но я хочу поговорить именно о портретах.

Выдуманные, "ретроспективные" портреты монархов заказывают обычно целыми циклами, чтобы сразу заполнить стены галереи. Заказ таких циклов подчеркивает великодержавность, преемственность и т.п., это как парады, памятники, и прочее, что сегодня тоже актуально для пиара. У нас в России такие портретные циклы тоже заказывали, начиная с 18 века, очень паршивого качества по живописи они обычно (пример).

Художникам приходилось рисовать портреты монархов в среднем за тысячелетнюю историю существования своего государства, а в качестве источников настоящие портреты у него под рукой бывали дай бог лет за последние лет триста. Оставшуюся большую часть приходилось выдумывать на пустом месте, опираясь разве что на историю развития костюмов (которую тоже очень плохо знали). А ведь это еще и "нехилый" госзаказ — такая большая серия, и поэтому часто его получал какой-то конкретный один художник, умеющий договариваться. Ситуация в таком случае осложнялась: придуманные короли выходили у этого одного мастера весьма однообразненькими, и по композиции, и по физиономии (пример).

Во Франкфурте, что интересно, вышло совсем не так.

Дело в том, что в 1-й пол. 19 века Франкфурт-на-Майне являлся местом, где водилось очень много "назарейцев".

"Назарейцы" (в честь родины Христа) были немецкими и австрийскими художниками, которые, подобно нашим передвижникам позже, порвали с академизмом. Только наши ушли в либеральное обличительство реализмом, а эти были эскаписты, и стали играть в средневековых гильдейских художников, жить и рисовать по заветам Рафаэля, ходит босиком и проч.

Для нас же важно в данном случае, что назарейцы а) рисовали качественно и хорошо; б) назарейцев было достаточно много.

А когда дизайнеры в 1840-х стали планировать, сколько надо картин для украшения зала (кстати, не нашла точные даты и имена, кто владеет немецким плиз хелп), оказалось, что на стены влезает 52 портрета.

И вот, уникальный случай…

1) Heinrich II. (художник — Johann David Passavant); 2) Konrad II. (Lorenz Clasen); 3) Heinrich III. (Hermann Anton Stilke)

Уникальный случай госзаказа: задание на написание полусотни портретов монархов дали не 1 художнику, и не 2, и даже не трем.

А почти пятидесяти!

Так много назарейцев тогда водилось в Германии.

Редко кто получил заказ на 2 портрета. Только один, если не путаю, написал троих.

Это привело к тому, что позы и лица лишены однобразия (художник не задолбался из головы выдумывать неизвестных покойников). Но, поскольку мастера принадлежали к одной художественной школе, стилистическое однообразие соблюдено.

1) Otto I. (Philipp Veit); 2) Philipp von Schwaben (Alfred Rethel); 3) Rudolf I. (August Gustav Lasinsky)

Обратите внимание на фамилии художников — очень много малоизвестных, которые больше ничем особенным и не отметились. Но при этом качество данной работы — весьма высоко. Если взять Россию в те же годы, то вряд ли и два десятка наберется мастеров-академистов, кто смог бы так.

Еще, судя по разнообразию и экипировке, у них был достаточно подкованый по тем временам консультант-историк. Сегодня эти "рыцари" смотрятся, конечно, уже наивненько, но для той эпохи проработанность и продуманность персонажей очень высокая.

1) Friedrich der Schöne (Ferdinand Fellner); 2) Günther von Schwarzburg, (Karl Ballenberger) 3) Sigismund von Luxemburg, (Philipp von Foltz)



Ближе к концу Средневековья легче, можно списывать лица с подлинных портретов, которые в ту эпоху появляются.

1) Friedrich III. (Julius Hübner); 2) Karl V. (Alfred Rethel); 3) Joseph II. (Moritz Daniel Oppenheim)



Заканчивается этот цикл портретом императора Франца II — последнего императора Священной Римской империи (после него она стала меньше, и Австро-Венгерской). Он умер в 1835, а портрет закончен в 1841 году, т.е. это было идеологическое решение заказчиков — новых императоров новой страны не писать.

Полностью весь цикл выложен здесь.

А вот тут и тут можно потыкать и посмотреть другие подобные портретные серии разного качества.