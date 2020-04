Есть и хорошие новости. В закрытом на карантин парке в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет

07.04.2020, 12:41, Новости дня

После 10 лет неудачных попыток в этом году в гонконгском комплексе Ocean Park, закрывшемся от посетителей из-за угрозы коронавируса, две панды Лэлэ и Инъин, наконец, спарились, пишет South China Morning Post. Это радостные новости для парка, ведь панды крайне редко размножаются в неволе, и теперь специалисты будут отслеживать у самки признаки беременности.



Reuters

В понедельник 6 апреля впервые за последние 10 лет две большие панды Лэлэ и Инъин из гонконгского зоопарка в комплексе Ocean Park успешно осуществили процесс спаривания, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, брачный сезон у панд длится с марта по май. В то время как половозрелыми эти животные становятся в семь лет у самцов и в пять лет у самок, недавняя попытка естественного спаривания между 14-летними Лэлэ и Иньъин считается настоящим «прорывом». Теперь ближе к концу июня специалисты будут отслеживать признаки беременности у самки.

«С тех пор как Инъин и Лэлэ прибыли в Гонконг в 2007 году и в 2010-м начали предприниматься попытки к естественному спариванию, несмотря на все старания и попытки научиться, только в этом году у них всё получилось. Сегодняшняя успешная попытка естественного спаривания — очень радостные новости для всех нас, поскольку шансы на беременность после естественного спаривания выше, чем при искусственном оплодотворении», — комментирует руководитель зоологического направления и природоохранной деятельности парка Майкл Бус.





Посмотреть эту публикацию в Instagram

















【大熊貓盈盈和樂樂的好消息】經過多年嘅愛情長跑,盈盈同樂樂今日終於成功自然交配喇!今次係佢哋小倆口自9年前(2011年起)開始嘗試自然交配以來首次成功,公園嘅獸醫同護理團隊會繼續密切觀察佢哋嘅身體狀況同行為變化,希望會有熊貓「添丁」嘅好消息!大家留低emoji,一齊祝福盈盈同樂樂可以早日迎接新家庭成員喇! . . [Good News from Giant Panda Ying Ying & Le Le] Ying Ying and her long-standing sweetheart Le Le succeeded in natural mating today! This is the first success since the cute couple began attempts at natural mating 9 years ago (from 2011). The Park’s veterinary and animal care teams have been closely monitoring the giant pandas’ body conditions and behavioural changes, hoping to bring wonderful pregnancy news to you all. Let’s leave a emoji in the comment section to send your blessing to our lovable Ying Ying and Le Le! #hkoceanpark #OPLovelyAnimals #panda #海洋公園 #熊貓

Публикация от Ocean Park Hong Kong (@hkoceanpark) 6 Апр 2020 в 8:14 PDT

По данным South China Morning Post, в 2015 году обе панды вошли в китайскую государственную программу размножения больших панд с заповедником Улун в провинции Сычуань, крупнейшим в материковой части КНР. В рамках этой инициативы были совершены попытки спаривания Инъин с другими самцами, а также искусственное оплодотворение. Панда забеременела, но затем у неё случился выкидыш.

Майкл Бус заверил, что сейчас специалисты парка будут внимательно мониторить здоровье Инъин, однако точно подтвердить факт беременности можно будет только с помощью ультразвукового исследования самое раннее за 17 дней до родов. Также есть шансы, что у самки может случиться ложная беременность.

Газета напоминает, что сейчас Ocean Park, закрытый на карантин из-за коронавируса с 26 января, испытывает серьёзные финансовые трудности. Член законодательного совета Иу Си Вин, занимающийся пострадавшим из-за эпидемии туристическим направлением, с оптимизмом воспринял новости о долгожданном спаривании двух панд. «Это даёт нам надежду в период, когда над Гонконгом сгустились тучи негативных новостей», — заявил политик.