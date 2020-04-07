Пандемия, астероидный дождь, зомби-апокалипсис – ничто не помешает президентским выборам в США

07.04.2020, 12:41, Новости дня

На фоне пандемии предвыборная борьба за президентское кресло в США отошла на второй план и угасла, пишет SRF. Но самим выборам ничто не угрожает. «Даже если начнётся астероидный дождь, а по улицам станут бегать зомби, мы всё равно проведём выборы 3 ноября», — рассказал швейцарскому каналу политолог из Массачусетского технологического института Чарльз Стюарт.

В то время как США и особенно Нью-Йорк ведут ожесточённую борьбу с коронавирусом, другая борьба в стране отошла на второй план: предвыборная борьба демократов за президентское кресло. Они готовились к фронтальной атаке на действующего главу Белого дома. А теперь вот это: 15 штатов отсрочили праймериз, съезд Демократической партии перенесён с июля на август. Петер Дюггели с репортажем о вирусе и выборах.

Комната вместо трибуны. Потенциальный кандидат в президенты от демократов Джо Байден ведёт предвыборную борьбу из дома и даёт телевизионные интервью. А президент каждый день выступает в роли кризисного менеджера. Всё поменялось. Вирус свёл предвыборную борьбу на нет, и мы спросили политолога Чарльза Стюарта: «Ставит ли это под угрозу президентские выборы?».

ЧАРЛЬЗ СТЮАРТ, политолог из Массачусетского технологического института: Нет, срок проведения выборов закреплён в конституции, а политические возможности конгресса слишком ограничены, чтобы это поменять. Я всегда говорю: «Даже если начнётся астероидный дождь, а по улицам станут бегать зомби, мы всё равно проведём выборы 3 ноября».

Вопрос в том, готовы ли штаты к тому, что из-за пандемии люди физически не смогут присутствовать на избирательных участках. Провести всеобщее голосование по почте можно только в нескольких штатах. Эта сфера требует больших инвестиций.

ЧАРЛЬЗ СТЮАРТ: Хорошая новость заключается в том, что у нас есть ещё больше шести месяцев. Уже сейчас кое-что делается. На федеральном уровне и в штатах идёт подготовка. Это означает, что мы можем справиться, но с точки зрения логистики в современной истории это определённо самое тяжёлое испытание для избирательной системы США.

Президент сейчас каждый день общается со СМИ. Его выступления длятся до двух часов. Миллионы обеспокоенных американцев следят за ними.

МАРК РОЗЕЛЬ, политолог из Университета Джорджа Мейсона в Арлингтоне: Многие считают, что такое большое медийное присутствие даёт президенту преимущество. Но я был бы осторожен с такими оценками. До выборов пройдут месяцы. И только тогда американцы дадут оценку тому, как хорошо он справился с кризисом.

Рассказывая о президентах, оказавшихся в серьёзной кризисной ситуации, историки часто вспоминают Джимми Картера. В начале драмы с заложниками* в Иране его популярность выросла, но после того, как по прошествии месяцев он не смог справиться с проблемой, его поддержка резко упала.

ПЕТЕРГ ДЮГГЕЛИ, корреспондент SRF: Пик эпидемии коронавируса в США ещё не наступил, и разрушительные последствия для экономики оценить невозможно. Поэтому ещё рано говорить о том, как всё это отразится на президентских выборах. Но одно можно сказать: предвыборная борьба отходит на второй план и угасает. И, если исходить из того, что она может стать такой же грязной, как в 2016-м, в этом есть нечто положительное.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.

* Речь идёт о захвате американских заложников в Иране 4 ноября 1979 года (прим. ИноТВ).