В Краснодарском крае впервые умер пациент с коронавирусом

07.04.2020, 12:32, Разное

В Красноярском крае впервые скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Он находился в Лабинской больнице, сообщает РИА ФАН.

Больному было 45 лет. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией. СМИ сообщают, что еще пятерых пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 22 больных ухудшилось. В общей сложности

COVID-19

подхватил 61 житель региона.