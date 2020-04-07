В Краснодарском крае впервые умер пациент с коронавирусом
07.04.2020, 12:32, Разное
В Красноярском крае впервые скончался пациент с подтвержденным коронавирусом. Он находился в Лабинской больнице, сообщает РИА ФАН.
Больному было 45 лет. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией. СМИ сообщают, что еще пятерых пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 22 больных ухудшилось. В общей сложности
COVID-19
подхватил 61 житель региона.
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