Два младенца заразились коронавирусом в Подмосковье
07.04.2020, 12:32, Разное
Двое новорожденных детей заразились коронавирусом в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев, сообщает RT.
В общей сложности инфекцию подхватили 454 жителя Московской области. Из них 47 выздоровели и были выписаны, восемь скончались. Среди детей
COVID-19 обнаружили у трех человек.
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