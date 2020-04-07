 

Два младенца заразились коронавирусом в Подмосковье

07.04.2020, 12:32, Разное

Двое новорожденных детей заразились коронавирусом в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев, сообщает RT.

В общей сложности инфекцию подхватили 454 жителя Московской области. Из них 47 выздоровели и были выписаны, восемь скончались. Среди детей
COVID-19 обнаружили у трех человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Апр 2020 в 8:12 PDT



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