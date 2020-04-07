Против забывшего на улице младенца москвича возбудили уголовное дело

07.04.2020, 12:30, Новости дня

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил на улице в Москве младенца, информирует ГСУ СК по столице.

«По данным следствия, 4 апреля отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения оставил своего сына на улице без присмотра. Утром ребенка обнаружил мимо проходящий мужчина, который обратился в правоохранительные органы. Ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», добавили в СК.

В пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения уточнили, что семья, оставившая ребенка на улице, не состояла на учете, передает РИА «Новости». Сотрудники соцзащиты в ходе проверки установили, что в квартире семьи есть все необходимые условия для проживания детей.

В марте двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, ребенка передали тете.