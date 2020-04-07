Вернувшегося из Черногории совладельца Skyeng уличили в несоблюдении карантина

07.04.2020, 12:30, Новости дня

Блогер Илиас Меркури уличил управляющего партнера онлайн-школы английского языка Skyeng Александра Ларьяновского в несоблюдении карантина после возвращения из Черногории.

Меркури рассказал об этом в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Выяснилось, что в начале марта Ларьяновский вернулся из Черногории в Москву. После приезда он должен был находиться на карантине в течение двух недель, но вместо этого совладелец Skyeng посещал массовые мероприятия и гулял по российской столице.

При этом Ларьяновский стал одним из подписантов петиции за усиление мер против распространения в России коронавируса.

Ранее Меркури уличил в нарушении карантина вернувшуюся из Израиля муниципального депутата из Санкт-Петербурга и бывшего пресс-секретаря «Открытой России» Михаила Ходорковского Наталью Грязневич.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.