Кремль решил не приглашать ветеранов на парад Победы в Москве

07.04.2020, 12:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока не принято решение по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Рассматриваются разные варианты [празднования юбилея Победы], но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что решение будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.

«В любом случае, конечно же, поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», – добавил представитель Кремля.

В Минобороны сообщали, что решений об изменении даты и формата проведения парада Победы не принималось, подготовка идет по плану.