Смартфон iQOO Neo 3 получит экран с частотой обновления 120 Гц

07.04.2020, 12:30, Разное

Один из ведущих мировых производителей смартфонов компания Vivo готовит к дебюту новинку — гаджет с высокой производительностью iQOO Neo 3. По информации сетевых источников, устройство получит экран с частотой обновления 120 Гц.

Как сообщалось немногим ранее, производительность Vivo iQOO Neo 3 обеспечит процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Позже в Сети появился скриншот, из которого стало известно, что смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Владельцы устройства смогут воспользоваться возможностью самостоятельно выбирать меньшие значения в целях экономии энергии, к примеру, 60 или 90 Гц. Объём ОЗУ в iQOO Neo 3 от Vivo составляет 6 Гб, ПЗУ – 128 Гб, но не исключён также выпуск версий данного смартфона с более вместительной памятью. В качестве ОС в новинке выступит FunTouch OS 10. Ожидается поддержка гаджетом 5G-сетей.

Относительно основной камеры известно, что она будет иметь несколько модулей с главным датчиком на 48 Мп. Фронтальную расположат в верхней части дисплея, но её разрешение пока не известно. Дата премьеры iQOO Neo 3 производителем ещё не озвучивалась.