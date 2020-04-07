 

Смартфон iQOO Neo 3 получит экран с частотой обновления 120 Гц

07.04.2020, 12:30, Разное

Один из ведущих мировых производителей смартфонов компания Vivo готовит к дебюту новинку — гаджет с высокой производительностью iQOO Neo 3. По информации сетевых источников, устройство получит экран с частотой обновления 120 Гц.
Как сообщалось немногим ранее, производительность Vivo iQOO Neo 3 обеспечит процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Позже в Сети появился скриншот, из которого стало известно, что смартфон оснастят дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Владельцы устройства смогут воспользоваться возможностью самостоятельно выбирать меньшие значения в целях экономии энергии, к примеру, 60 или 90 Гц. Объём ОЗУ в iQOO Neo 3 от Vivo составляет 6 Гб, ПЗУ – 128 Гб, но не исключён также выпуск версий данного смартфона с более вместительной памятью. В качестве ОС в новинке выступит FunTouch OS 10. Ожидается поддержка гаджетом 5G-сетей.

Относительно основной камеры известно, что она будет иметь несколько модулей с главным датчиком на 48 Мп. Фронтальную расположат в верхней части дисплея, но её разрешение пока не известно. Дата премьеры iQOO Neo 3 производителем ещё не озвучивалась.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Мнение: «Приговор самой себе». Как я решила самоизолироваться

22.03 / Intel показала работу графического мультиадаптера из связки строенного GPU и дискретной видеокарты

07.03 / Школьный автобус стал участником массового ДТП во Владимирской области

11.02 / У россиян может появиться дополнительный выходной день

18.03 / Советская туалетная бумага из 70-х годов выставлена в американском интернет-магазине

25.03 / Эксперты составили рейтинг 10 перспективных профессий будущего

26.03 / Дмитрий Тарасов толкал Ольгу Бузову на увеличение груди

25.03 / Мнение: Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

25.02 / Новый кроссовер FAW T77 Pro вышел в продажу

27.02 / Мнение: “Правозащитный Пирожок” спекся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска