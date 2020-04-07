Личное: Как же мы теперь без ботокса?!

07.04.2020, 12:18, Разное

Пообщалась тут по Фейстайму с 3 подругами. Все до единой ссут, что в нынешних условиях тупо не будет денег на ботокс, филлеры и дорогую уходовую косметику.

Одно дело — пересидеть коронавирус и тут же побежать поправлять лицо уколами красоты. Другое — пересидеть коронавирус, а после не иметь денег на ремонт поплывшей морды.



Фото: depositphotos.com

Страшно!

И вот что делать женщинам в условиях очередной экономической жопы?

Забить на красоту? Смириться с тем, что денег нет и не предвидится? Жить с пониманием того, что отражение в зеркале могло бы быть и получше?

Те, кто хочет валяться безвольными свиньями на диванах и страдать из-за того, что в бабла на косметологов в обозримом будущем не будет, могут уже сейчас бросить читать этот пост.

Унылые коровы, ваша задача — взять в одну руку пульт от телевизора, в другую — печенье и уползти с глаз моих долой на диван. Толстеть. Стареть. Тупеть.



Фото: depositphotos.com

Неленивые зайки, которые готовы засучить рукава и начать бороться за лицо уже сейчас, ходите сюда! Учить буду!

То, что денег на косметологов и дорогую косметику нет, — это, конечно, плохая новость, но только для ленивых жоп.

Ни косметологи, ни дорогая косметика не являются обязательными условиями сохранения молодости и красоты. В этом я уверена.

Больше скажу: женщина, которая уповает исключительно на инъекции и косметологов, а сама только мажет лицо кремом, выглядит хуже, чем та, которая не была на кушетке косметолога ни разу в жизни, но дома ухаживает за лицом регулярно и грамотно.

О грамотном уходе я и хочу с вами поговорить.

Чтобы выглядеть круто, вам нужны не только и не столько иголки в морду, сколько знания. Много знаний. Очень много знаний.

1) Как правильно делать массаж лица?

2) Какие ингредиенты непременно должны присутствовать в составе крема, который подойдёт именно вашему лицу?

4) Как самостоятельно избавиться от отёков и заломов на лице?

5) Как в домашних условиях убрать прыщи, сгладить мелкие морщинки и подтянуть овал?

6) Какими критериями нужно руководствоваться при покупке средств по уходу за кожей?

Умная, ответственная женщина, в отличие от тупой, толстожопой растютёхи, всё это знает. Девки, хватит уже быть отарой овец, которых маркетологи загнали на рынок бьюти-индустрии и развели на покупку кремов по заоблачным ценам.

Начните подходить к вопросу сохранения собственной молодости и красоты ответственно! Сейчас для этого — самое время.

Нам всем объявили, что мы сидим на карантине, как минимум, до 30 апреля. Ещё целых 3 недели мы можем либо толстеть, тупеть и стареть, а можем посвятить это время тому, чтобы раз и навсегда разобраться: как нужно ухаживать за лицом так, чтобы это действительно работало?

Покупая любое средство по уходу за кожей, вы должны уметь внятно ответить на вопрос, почему вы выбрали именно его.

Этим кремом пользуется подруга, ей нравится.

Это известная, дорогая марка. У них — очень качественная косметика.

Этот крем мне посоветовала девушка-консультант в магазине.

Купила в дьюти-фри. Давно хотела.

Всё это — неубедительные ответы овец, которые толком не понимают, что именно и с какой целью наносят на свои морды.

Про самомассаж лица — вообще молчу. Его почти никто не делает правильно.

А ведь неграмотный массаж лица не просто не приносит никакой пользы, но и существенно вредит.

Я была ярой противницей массажей лица до тех пор, пока однажды мне его не сделали правильно. Помню: я тогда с большой неохотой согласилась на процедуру, понимая: уж за один-то раз мне кожу не растянут.

На то, что кожу мне подтянут, я даже и не рассчитывала!

Когда после массажа к моему лицу поднесли зеркало, у меня упала челюсть: это было так круто! Кожа действительно подтянулась.

И вот тогда я поняла: растягивает кожу не регулярный массаж лица, а массаж, выполняемый регулярно, но неправильно. Грамотный массаж кожу только подтягивает!

Такой массаж можно делать дома. Главное — знать, как.

Возникает вопрос: где узнать?

Онлайн-курс Я сама себе косметолог научит вас делать самомассаж лица правильно.

Ну, и не только самомассаж, разумеется!

В программе курса — 7 разделов:

1) Уходовые процедуры: пилинги, чистки и маски в домашних условиях, без походов к косметологу.

То, чем вы занимаетесь дома сейчас, — это не полноценные уходовые процедуры, а непонятные телодвижения, выполняемые для самоуспокоения. Выхлоп от них — нулевой.

2) Подбор косметики.

Вы больше не будете притаскивать домой непонятные баночки, которые вам навязали. Вы будете покупать косметику, которая эффективно работает на получение нужного вам результата.

3) Тейпирование.

Если вы просыпаетесь с отёками на лице, очень рекомендую освоить эту процедуру! О том, как её делать, вы узнаете на курсе.

4) Управление мимикой.

Результатом неправильной мимики являются преждевременные морщины и усугубление асимметрии лица. Вы научитесь сначала замечать свою мимику, а потом и осознанно ею управлять.

5) Гимнастика для лица.

Заниматься гимнастикой лица нужно всего 10 минут в день. Однако результат при ежедневных занятиях — очень крутой. Регулярно и правильно выполняемая гимнастики лица подтягивает его овал, раскрывает взгляд, делает скулы чётче. Вас научат делать гимнастику лица правильно.

6) Косметология и пластика.

Если уж обращаетесь за помощью к профессиональным косметологам, вы должны чётко понимать, чего вы от них хотите, и какие процедуры нужны для достижения желаемого. Ни в коем случае не соглашайтесь на всё подряд!

7) Самомассажи.

Вы можете просто размазать сыворотку, а можете нанести её, грамотно массируя при этом лицо. Эффективность средства увеличится в разы.

Если возьмёте ответственность за красоту в собственные руки, вы не просто её сохраните, но и приумножите! Даже у условиях нехватки денег. Я в это верю.

Ну, и самое приятное: автор курса, профессиональный косметолог Мария Семёнова предоставила моим читательницам скидку 30% на покупку любого пакета участия. Промокод: ОТМИРО.

Не отчаиваемся, девочки! Садимся и учимся! У тех, кто не ленится, всё будет хорошо и с лицами, и вообще.

Боитесь выглядеть хуже после пандемии коронавируса? Как с деньгами? Готовы засучить рукава и, наконец-то, разобраться в том, как по-настоящему ухаживать за лицом?

Рассказывайте!

Я вас слушаю очень внимательно.