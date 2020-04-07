Блогеры показали призывающую держаться ближе к русским «памятку на случай апокалипсиса»

07.04.2020, 12:16, Новости дня

Блогеры показали фото чемодана с памяткой, где указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на выживание.

Фотографией чемодана с памяткой поделился в Twitter пользователь @indeec1937.

Лайфхак pic.twitter.com/1A08pIakfS

— Во///дь™ (@indeec1937) April 7, 2020

При этом не уточняется, где и кем было сделано фото, кому принадлежит чемодан.

Создание такой памятки может быть связано с тем, что РФ вывозила из стран с высокой эпидемиологической угрозой не только своих граждан, но и иностранцев, предполагает «Царьград».

Так, например, американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг. Кроме того, РФ эвакуировала тогда нескольких граждан стран СНГ.

Тогда же граждане США раскритиковали организацию эвакуации соотечественников из Китая и поставили в пример Вашингтону эвакуацию россиян.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.