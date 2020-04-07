В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек 2С7М «Малка»

07.04.2020, 12:09, Разное

Самоходная 203-мм пушка 2С7М «Малка» на сегодняшний день – одна из наиболее мощных среди существующих в мире аналогов. В РФ завершён процесс модернизации данного артиллерийского орудия, которое будет поставлено на вооружение армии.

По информации представителей отечественной корпорации «Уралвагонзавод», специализирующейся на разработках и производстве военной техники, первые прошедшие модернизацию пушки 2С7М «Малка» уже готовы к поставкам в ВС РФ. Работами по обновлению одной из мощнейших САУ занимались инженеры предприятия «Уралтрансмаш» и по итогам полевых тестов пушка показала отличные результаты.

В процессе модернизации «Малка» получила современные системы наблюдения, связи и энергообеспечения, улучшенную КПП. Также использующиеся в САУ импортные детали заменили на произведённые в России. Данные решения позитивно отразились на подвижности и манёвренности, ходовых характеристиках и управляемости пушки. После завершения процесса обновления «Малка» доказала высокую эффективность системы управления огнём и надёжности конструкции.