 

Доктор Комаровский считает респиратор эффективным средством защиты от коронавируса

07.04.2020, 12:09, Разное

Известный украинский доктор Евгений Комаровский считает, что обычная медицинская маска не помогает остановить распространение коронавируса. Намного более эффективным средством эксперт считает респираторы, способные надежно защищать от различных инфекций, пишет РИА «Новости».
«Дело в том, что обычные медицинские маски не могут ничего задерживать на себе, а респиратор может», – отметил Комаровский. При этом, даже если человек носит несколько масок, это никоим образом не увеличит его безопасность. Что касается респираторов, то их различия лишь в степени эффективности.

Фильтры FFP2 и FFP3 задерживают 95 и 98 процентов вредных микроорганизмов соответственно. Таким образом, врачи могут контактировать с зараженными пациентами лишь при наличии респиратора, имеющего уровень защиты FFP3.



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