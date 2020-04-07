Вопрос дня: Как провериться на коронавирус из дома?

07.04.2020, 12:08, Новости дня

Роспотребнадзор, а точнее его Центр молекулярной диагностики, ввел практику проверки на коронавирус на дому. Пока услуга доступна в Москве и ряде пригородов вроде Домодедово, Воскресенска, Ногинска, Подольска и Раменского.

Анализ платный и стоит 1250 рублей на человека. Также нужно оплачивать выезд сотрудника – 650 рублей. Если проверяться собирается вся семья, то 650 рублей за выезд рассчитывается на всех.

А что насчет бесплатного анализа?

Он тоже есть, и скоро даже будет входить в программу ОМС, но сейчас его могут провести дома только по назначению врача – и, как правило, уже при наличии симптомов.

Процедура обычно следующая – если человек приехал из страны с сильной вспышкой вируса либо контактировал с больными, после чего у него начали проявляться симптомы – высокая температура, сухой кашель, одышка, а иногда, как выяснилось, и потеря обоняния – то ему нужно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора либо в свою поликлинику и вызвать врача на дом. Врач решит, стоит ли проводить тест. Если да, он вызовет еще одну бригаду медиков, которая приедет и возьмет у человека анализ.

То есть бесплатный анализ на вирус на дому сейчас предусмотрен только для больных с проявившимися симптомами.

А платный может сделать любой желающий?

Да. Ограничение – только для тех, у кого есть какие-либо симптомы простуды или гриппа.

Сейчас домашний анализ проводит только центр Роспотребнадзора, в этом плане стоит быть внимательным, чтобы не попасть на мошенников. Есть также несколько частных клиник, проводящих тесты, но на дом их специалисты не выезжают – нужно самому идти в отделение.

Как проходит тест

Вы оставляете заявку на сайте Центра молекулярной диагностики, затем звонит оператор и подтверждает заказ. В назначенное время к приедет специалист со специальным набором для взятия образцов. Все должно быть бесконтактно – человек повесит пакет с набором на ручку двери.

В пакете будет зонд-тампон для взятия мазка из горла, пробирка с этикеткой с Ф.И.О. пациента, памятка по проведению процедуры, договор и направительный бланк. В случае чего специалист поможет с консультацией. А вот помогать с анализом он не будет – придется взять мазок самому.

Тампоном нужно будет провести по задней стенке глотки, нёбу и миндалинам – после чего опустить его в пробирку и специальным образом обломить. И важно проследить, чтобы на пробирке значилось ваше имя. Затем все это убирается в небольшой герметичный пакет, тот – в еще один пакет, после чего передается специалисту.

В итоге результаты придут вам на почту, которую вы указали в договоре, в течение 1-2 дней.

Как смотреть результаты

Там все просто – для COVID-19 не предусмотрено каких-либо референсных значений, то есть вирус либо есть, либо его нет. Вам в итоге так и напишут: РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) обнаружено / не обнаружено.

Где еще можно провериться

Проверьте информацию по своему городу – во многих (помимо Москвы и подмосковных городов это, например, Санкт-Петербург и Екатеринбург) частные клиники уже объявили о запуске тестов. И где-то на этом фоне даже начали собираться очереди у отделений, что точно не способствует эффективной борьбе с коронавирусом.

Сейчас некоторые клиники уже оптимизировали процесс, чтобы пациенты по минимуму контактировали друг с другом. Однако все равно всем желающим придется идти проверяться самостоятельно, что несет в себе некоторые риски.

Стоимость исследований в клиниках, как правило, сопоставима с той, что установил центр Роспотребнадзора для домашнего теста – около 2 тысяч рублей. Бывает и ниже.

Нужно ли делать тест, если нет симптомов

Вероятнее всего, это бессмысленно. Во-первых, такие тесты не показывают, переболели ли вы коронавирусом в недавнем прошлом. Во-вторых, даже если сегодня ваш результат оказался отрицательным, это не означает, что завтра вы не заразитесь, пойдя в магазин. В-третьих, если речь о тесте в частной лаборатории, то заразиться можно как минимум на пути туда.

И главное – даже если вы окажетесь инфицированы, то нужно понимать, что коронавирус опасен прежде всего для тех, у кого начали проявляться серьезные симптомы вроде одышки, сдавливания в груди, посинения губ. По статистике ВОЗ, у 80% людей болезнь проходит бессимптомно или с легкими симптомами. Логичнее в такой ситуации сосредоточиться на ликвидации этих симптомов и соблюдать режим самоизоляции, а не подвергать жизнь лишнему риску из-за желания подтвердить у себя коронавирус.

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