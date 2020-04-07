Путин обсудил борьбу с коронавирусом с премьером Эфиопии

07.04.2020, 12:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили борьбу с коронавирусом, информирует пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.

«При обсуждении ситуации вокруг распространения коронавируса с обеих сторон акцентирована важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

Добавляется, что также были рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.