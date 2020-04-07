Скандальный тележурналист Габуния оскорбил армян

07.04.2020, 12:08, Новости дня

Журналист телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Георгий Габуния, в прошлом году обматеривший в прямом эфире президента России, выступил с ксенофобскими заявлениями по отношению к армянам? Передакет корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он рассказал о том, что генетический код грузин якобы лучше справляется с коронавирусом, а после этого сказал, что ждет на этот счет заявлений армянских ученых.

«Мне очень интересно, к какой генетической группе относятся наши соседи. Уверен, что окажется, что их ДНК будут сильнее грузинских и будут напрямую уничтожать коронавирус, на что им не нужна будет вакцина или даже лекарство», – сказал ведущий.

«Хартия журналистской этики» подвергла ведущего критике. В интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе заявил, что с подобными заявлениями должны со всей строгостью разобраться юристы.

«Габуния не впервые делает патологические заявления. В прошлом году его высказывания оскорбили всех нормальных людей в Грузии. Теперь, даже если он шутил, это непростительно. По законам Грузии это можно расценить как разжигание национальной вражды», – сказал Петрэ Мамрадзе.

Эксперт считает, что «особенно в нынешних условиях, когда и Грузия, и ее соседи по Закавказью переживают такие сложные времена, подобные оскорбления национального достоинства несут большой вред».

«Это не только неприемлемо и аморально, это должно вызвать соответствующую адекватную реакцию на предмет нарушения закона», – отметил аналитик.

Напомним, в июле 2019 года ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.