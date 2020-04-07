ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер

07.04.2020, 12:05, Новости дня

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миру не хватает около шести миллионов медсестер и медбратьев.

«Медсестры и медбратья являются опорой любой системы здравоохранения», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ сообщила, что всего в мире чуть меньше 28 миллионов медсестер и медбратьев, причем в 2013-2018 годах их стало больше на 4,7 миллиона.

«Тем не менее, глобальный дефицит составляет 5,9 миллиона», – заявила ВОЗ.