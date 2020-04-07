Член экипажа корабля-госпиталя в Нью-Йорке заразился коронавирусом

07.04.2020, 12:05, Новости дня

У члена экипажа плавучего госпиталя ВМС США Comfort обнаружен коронавирус, сообщили в ВМС. Он изолирован на борту корабля, который в настоящее время находится в гавани Нью-Йорка.

Сообщение появилось в тот же день, когда корабль-госпиталь был назначен для лечения пациентов с COVID-19 из Нью-Йорка.

«Миссия Comfort остается неизменной, и этот случай не повлияет на возможности [корабля] принимать пациентов», – говорится в заявлении ВМС.