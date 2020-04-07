Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition поступил в топовой версии

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07.04.2020, 11:56, Новости дня

С сегодняшнего дня в Китае начались продажи нового смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Данная модификация предполагает 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. Новинка доступна в продаже по цене 635 долларов. Вместе с тем покупателям также доступна более упрощенная модель с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ. Основная камера имеет квадратный блок с главным датчиком 64 мегапикселя.

Смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition получил 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением. За производительность аппарата отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865. Независимо от комплектации новинка получит батарею на 4700 мАч, а также с поддержкой быстрой зарядки.



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