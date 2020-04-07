Характеристики Honor 30 Pro опубликованы в TENAA

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07.04.2020, 11:56, Новости дня

В базе данных TENAA появились подробности о новом девайсе Honor 30 Pro, официальная премьера которого пройдет в ближайшее время.

В свою очередь, новая модель получит 6,57-дюймовый дисплей с высоким разрешением. В верхней части устройства предусмотрен небольшой вырез, в котором расположится фронтальная камера. Основная камера имеет главный датчик 50 мегапикселей.

Высокая производитель смартфона обеспечивается топовым восьмиядерным чипом Kirin 990 5G. Размер ОЗУ составляет 8-12 гигабайт, а постоянной памяти до 256 гигабайт. Устройство оснастили также подэкранным сканером отпечатков пальцев. Смартфон поступит в продажу со свежей оболочкой на базе Android 10. Батарея получила емкость 3900 мАч.



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