 

В Кыргызстане с момента введения ЧП резко снизился уровень преступности

07.04.2020, 11:54, Новости дня

В Кыргызстане с момента введения чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции снизился уровень преступности, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В настоящее время в населенных пунктах, где был введен режим ЧП, основным видом преступления является нарушение комендантского часа. Число особо тяжких и тяжких преступлений с 22 марта по 5 апреля снизилось почти в 1,5 раза – 1351 против 2194 фактов за аналогичный период прошлого года.

С 25 марта на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также нескольких областей страны действует чрезвычайное положение – власти ввели его в связи с эпидемией коронавируса. С 20:00 до 7:00 там действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения граждан и транспорта.

По состоянию на утро 7 апреля число заболевших коронавирусом в Кыргызстане составило 228 человек. По регионам статистика выглядит следующим образом:

Бишкек – 25
Ош – 20
Ошская область – 86
Баткенская область – 4
Джалал-Абадская область – 80
Чуйская область – 5
Иссык-Кульская область – 3
Нарынская область – 5.

В стране от коронавирусной инфекции умерли четыре человека.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Армения приостановила пассажирские перевозки с Россией

21.02 / Клишас призвал не считать Конституцию памятником

07.02 / Названа причина задержания главы УФСИН по Северной Осетии

28.03 / Туристов из Сочи отправят домой на чартерных рейсах

20.03 / Смертность от COVID-19 в Ухане была намного ниже, чем сообщалось

07.02 / Гимнастка Солдатова объяснила, почему с порезом попала к психиатрам

09.02 / WT – 20 тысяч солдат — США готовятся к самым масштабным учениям в Европе за 25 лет

04.03 / В Нижнем Новгороде представили приложение для реализации общественных инициатив

10.03 / Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

26.02 / Овечкин, Орлов и Кузнецов набрали очки в дебютном матче Ковальчука за “Кэпиталз”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска