В Кыргызстане с момента введения ЧП резко снизился уровень преступности

07.04.2020, 11:54, Новости дня

В Кыргызстане с момента введения чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции снизился уровень преступности, сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В настоящее время в населенных пунктах, где был введен режим ЧП, основным видом преступления является нарушение комендантского часа. Число особо тяжких и тяжких преступлений с 22 марта по 5 апреля снизилось почти в 1,5 раза – 1351 против 2194 фактов за аналогичный период прошлого года.

С 25 марта на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также нескольких областей страны действует чрезвычайное положение – власти ввели его в связи с эпидемией коронавируса. С 20:00 до 7:00 там действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения граждан и транспорта.

По состоянию на утро 7 апреля число заболевших коронавирусом в Кыргызстане составило 228 человек. По регионам статистика выглядит следующим образом:

Бишкек – 25

Ош – 20

Ошская область – 86

Баткенская область – 4

Джалал-Абадская область – 80

Чуйская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Нарынская область – 5.

В стране от коронавирусной инфекции умерли четыре человека.