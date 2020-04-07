Подсчитано сокращение курса рубля к корзине валют в марте

07.04.2020, 11:53, Новости дня

Курс рубля к корзине валют в прошлом месяце сократился на 15,9%, сообщило Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции».

В марте инфляция в РФ составила 0,6%, в феврале этот показатель был зафиксирован на уровне 0,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на обзор ведомства.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.

«Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка», – отмечается в документе.

В марте цены на продовольствие в стране поднялись с исключением сезонности на 0,8%, отметили в Минэкономразвития, информирует ТАСС.

«Продовольственные цены выросли на 0,8 % в марте в месячном выражении с исключением сезонности в марте (после 0,2 % в феврале и околонулевой динамики в январе) <…>. За годовой период рост цен на продовольственные товары ускорился до 2,2 % в годовом выражении с 1,8% в феврале», – уточняется в обзоре.

Рост цен на продовольственные товары в марте в целом ускорился, на плодоовощную продукцию – замедлился до 2,5% в месячном выражении против 5,3% в феврале.

Премьер Михаил Мишустин в понедельник сообщал, что посевная кампания в РФ идет по плану даже на фоне ситуации с коронавирусом, в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний всплеск спроса.