Сравнительные клинические исследования трех препаратов от коронавируса начались в России

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07.04.2020, 11:53, Новости дня

Сравнительные клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир» для лечения пациентов с коронавирусом начались в России, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2», – передает РИА «Новости» сообщение ФМБА.

Клинические исследования будут проводиться в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, по письменному согласию пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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