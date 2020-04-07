Сравнительные клинические исследования трех препаратов от коронавируса начались в России

07.04.2020, 11:53, Новости дня

Сравнительные клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир» для лечения пациентов с коронавирусом начались в России, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2», – передает РИА «Новости» сообщение ФМБА.

Клинические исследования будут проводиться в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, по письменному согласию пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии.

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