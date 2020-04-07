ЦИК назвал условие возобновления избирательных кампаний в регионах

07.04.2020, 11:53, Новости дня

Возобновление избирательных кампаний в регионах будет возможно в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса, которая привела к необходимости отложить выборы и референдумы в субъектах России, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Исходя из требований закона и того решения, которое приняла ЦИК, возобновление избирательных действий – вещь сугубо конкретная, персональная по каждому субъекту. Возобновление возможно в случае, если отпадут те факторы, которые сейчас привели к отложению», – цитирует ТАСС Гришину.

По ее словам, ответственность за решение о возобновлении кампании будет лежать на субъектах РФ и организующей выборы комиссии, но с участием Центризбиркома.

Секретарь ЦИК уточнила, что решение о возможном переносе единого дня голосования 13 сентября должны принять в середине июня.

«В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования… Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня», – сказала она.

Напомним, 3 апреля ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов.