 

Крупнейший в мире готический собор переоборудовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом

07.04.2020, 11:53, Разное

Крупнейший готический собор в мире переоборудовали в госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией. Речь идет о кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, первых пациентов он начнет принимать уже к концу текущей недели.
По словам прелата, подобные сооружения в трудные времена всегда использовали в рамках помощи пострадавшим, будь это эпидемия чумы или масштабная война. В соборе установят девять медицинских палаток, они будут стоять под 180-метровым нефом храма. Медицинские сотрудники разместятся в крипте.

На сегодняшний день Нью-Йорк стал эпицентром пандемии коронавируса в США. Для ликвидации последствий инфекции в город были направлены войска и дополнительный медперсонал. Власти Нью-Йорка не исключают, что при усугублении ситуации общественные парки будут использованы в качестве временных кладбищ для жертв COVID-19.



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