В Ивано-Франковской области от COVID-19 умерла сотрудница воинской части ВСУ

07.04.2020, 11:50, Новости дня

От коронавирусной болезни COVID-19 умерла сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Женщина с 20 марта находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Ее состояние ухудшилось 27 марта, женщину госпитализировали в Надворной.

30 марта ее перевели в реанимационное отделение, где она умерла 6 апреля. Диагноз COVID-19 у женщины подтвердили в день смерти.

По состоянию на утро 7 апреля в ВСУ зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, один из них – с летальным исходом. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находятся 87 человек.

“Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены”, – говорится в сообщении.

Епідеміологічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Teisipäev, 7. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли.