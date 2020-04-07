К законопроекту о запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам подали более 16 тыс. правок

07.04.2020, 11:50, Новости дня

К законопроекту №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подали более 16 тыс. правок. Об этом 7 апреля в Facebook сообщил народный депутат от “Голоса”, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Перед этим он уточнил, что точное количество правок – 16 335, но пока секретариат комитета работает над их сведением. Срок подачи правок истек 6 апреля.

Депутат опубликовал список авторов поправок. На первом месте по количеству – исключенный из фракции “Слуга народа” народный депутат Антон Поляков – 6033 поправки.

Более 1000 поправок подали также сопредседатель депутатской группы “За майбутнє” Виктор Бондарь (1911) и представители фракции “Слуга народа” Дмитрий Черный (1781), Ольга Василевская-Смаглюк (1689), Олег Дунда (1656), Сергей Демченко (1463) и Александр Дубинский (1199). LIGA.net пишет, что все они могут быть лояльными к бизнесмену Игорю Коломойскому. Остальные депутаты подали менее чем по 100 правок.

За заявками трудящих, публікуємо рейтинг законотворців до закону. Там не все зведено, але тренд вже зрозумілий, буде… Posted by Ярослав Железняк on Teisipäev, 7. aprill 2020

Железняк отметил, что это рекордное количество правок, поданных к законопроектам в Украине.

“Для понимания – экскурс в историю: 5700 поправок поступило к проекту Конституции, 4400 поправок было к проекту Избирательного кодекса, тогда [спикер] Андрей Парубий справедливо называл его “самым длинным законопроектом в истории украинского парламента”, рынок земли – 4000 поправок, 3400 поправок зашло в законопроект [о внесении изменений в] процессуальные кодексы, 2500 поправок было заброшено в “Покупай у олигархов” (официальное название – “Покупай украинское”) и последний в рейтинге поправок – языковой закон, он получил только 2000 правок”, – написал депутат.

Он призвал спикера парламента Дмитрия Разумкова инициировать создание премии “законодатель-ударник”.

І так, після 22:00 потенціал по поправкам зник і більше їх не надходило. Тому…. фінальна цифра і абсолютний рекорд… Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 6. aprill 2020

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект №2571-д был принят в первом чтении. Документ поддержало 267 народных депутатов.

Проектом закона предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – Коломойскому.

Этот законопроект является одним из условий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда. МВФ приветствовал принятие проекта закона в первом чтении и отметил, что ожидает окончательного голосования.

Следующее внеочередное заседание парламента может состояться в конце текущей недели. Предварительная повестка дня сессии пока не опубликована, Разумков говорил, что главным вопросом будет внесение изменений в госбюджет на 2020 год.