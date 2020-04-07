Локальный режим ЧС ввели в Японии

07.04.2020, 11:48, Новости дня

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сроком на месяц вводится в семи префектурах Японии, включая Токио, в связи с быстрым распространением нового коронавируса и ростом числа инфицированных, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании чрезвычайного правительственного штаба по борьбе с эпидемией.

«В соответствии с рекомендациями специалистов для предотвращения распространения инфекции я принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах», – передает ТАСС слова Абэ.

Режим ЧС, вступающий в силу с наступлением среды по местному времени (18:00 мск), затронет Токио и прилегающие префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, а также префектуры Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуру Фукуока на острове Кюсю. Там проживают в общей сложности около 55 млн человек.

В понедельник Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля.