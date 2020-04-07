В Общественной палате оценили эксперимент по бесплатному доступу в интернет

07.04.2020, 11:48, Новости дня

«Человек должен иметь бесплатную возможность проверить любую «сенсационную» новость», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич, комментируя старт эксперимента по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

«Сейчас оптимальный момент для тестирования этой системы. На фоне самоизоляции, гражданам необходимо себя развивать, образовывать и развлекать именно с помощью интернета», – сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Всем россиянам дана возможность бесплатно пользоваться большим количеством социально значимых ресурсов, представляющих все срезы отраслей. И, кстати, я хочу поздравить любимую газету ВЗГЛЯД с включением в этот список», – добавил собеседник.

Кроме того, в ситуации с распространяем фейков о коронавирусе у каждого гражданина РФ появляется возможность перепроверить любую «сенсационную» новость. И это, по мнению Малькевича, очень важно.

«Также важен бесплатный доступ к сервисам, связанным с поиском работы. Сейчас они будут востребованы. В сфере малого и среднего бизнеса происходят не самые приятные процессы. Кого-то вынуждают уйти с работы, кто-то уходит сам. Огромное количество людей будет размещать резюме и подбирать варианты для продолжения трудовой деятельности», – отметил собеседник.

«Таким образом РФ не словом, а делом доказывает, что предложения президента в части защиты цифровых прав граждан реализуются «стахановскими темпами». За цифровыми технологиями будущее. Надеюсь, на стыке июня и июля мы подведем итоги этого эксперимента и определим, как лучше воспользоваться его результатами», – заключил Малькевич.

Ранее в понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

Перечень ресурсов разделен на 19 категорий. В категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» в перечень вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

Ранее президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Это решение выводит Россию на лидирующие мировые позиции в развитии государства как цифровой платформы, в то время как другие страны только обсуждают подобных решения.

Кроме того, РФ становится первой страной, которая официально признает Интернет социальной необходимостью, одним из первоочередных факторов благополучия человека.