Первый украинский военный умер от коронавируса
07.04.2020, 11:48, Новости дня
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщило командование медицинских сил ВСУ.
«В вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезней COVID-19, вызванной коронавирусом, из них один летальный», – сообщило командование, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что скончалась сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Изолированы 87 украинских военных.
На утро вторника на Украине числятся 1462 заболевших коронавирусом, 45 человек скончались, 28 – выздоровели.
Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет