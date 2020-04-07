Первый украинский военный умер от коронавируса

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07.04.2020, 11:48, Новости дня

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщило командование медицинских сил ВСУ.

«В вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезней COVID-19, вызванной коронавирусом, из них один летальный», – сообщило командование, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что скончалась сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Изолированы 87 украинских военных.

На утро вторника на Украине числятся 1462 заболевших коронавирусом, 45 человек скончались, 28 – выздоровели.

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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