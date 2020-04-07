 

Хоккеист Марченко приобрел для детского онкоцентра дорогостоящий препарат

07.04.2020, 11:45, Новости дня

Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА и национальной сборной РФ Алексей Марченко приобрел дорогостоящий медицинский препарат для детского онкологического центра имени Николая Блохина.

Олимпийский чемпион приобрел препарат "Онкоспар", который нужен для лечения острого лейкоза. Как сообщает пресс-служба ФХР, Марченко обеспечил бесперебойную терапию детей, для которых пауза в лечении абсолютно критична.

Ранее стало известно, что другой российский хоккеист, форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка.

Стоит отметить, что в последнее время спортсмены стали активнее тратить свои деньги на благотворительность. Так, например, футболисты Лионель Месси и Роберт Левандовски, а также теннисист Новак Джокович пожертвовали по миллиону евро на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович также внес вклад в борьбу с COVID-19. Российский предприниматель предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило 1,3 миллиона человек, из которых 74 тысячи скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Мбаппе оформил хет-трик и вывел “Пари Сен-Жермен” в финал Кубка Франции

03.03 / МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, несмотря на вспышку коронавируса

22.02 / Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Южной Корее – у одного из сотрудников обнаружили коронавирус

12.03 / Мнения: Эрдоган начал аннексию Греции

26.03 / Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

21.02 / Юрист Куйбида: Решение КСУ о незаконности ликвидации Верховного Суда приведет к еще большему кадровому голоду в судебной системе

18.03 / ФСИН запретила свидания в колониях и СИЗО из-за коронавируса

05.02 / Коронавирус подрывает планы IPO китайских компаний в Гонконге

21.03 / МВФ оценил последствия коронавируса для мировой экономики

05.04 / Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска