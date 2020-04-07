Хоккеист Марченко приобрел для детского онкоцентра дорогостоящий препарат

07.04.2020, 11:45, Новости дня

Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА и национальной сборной РФ Алексей Марченко приобрел дорогостоящий медицинский препарат для детского онкологического центра имени Николая Блохина.

Олимпийский чемпион приобрел препарат "Онкоспар", который нужен для лечения острого лейкоза. Как сообщает пресс-служба ФХР, Марченко обеспечил бесперебойную терапию детей, для которых пауза в лечении абсолютно критична.

Ранее стало известно, что другой российский хоккеист, форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка.

Стоит отметить, что в последнее время спортсмены стали активнее тратить свои деньги на благотворительность. Так, например, футболисты Лионель Месси и Роберт Левандовски, а также теннисист Новак Джокович пожертвовали по миллиону евро на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович также внес вклад в борьбу с COVID-19. Российский предприниматель предоставил для проживания номера отеля на территории клубного стадиона "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся превысило 1,3 миллиона человек, из которых 74 тысячи скончались.