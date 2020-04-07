 

Минстрой: спрос на покупку жилья начал падать

07.04.2020, 11:45, Новости дня

Спрос на покупку жилья в РФ начал падать, правительство вырабатывает меры поддержки строительной отрасли, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев.

Спрос начинает пропадать "по двум моментам", отметил Якушев, сообщает "Интерфакс". Первый момент — это техническая невозможность, поскольку люди ограничены в передвижениях и не могут посмотреть, что они хотят приобрести, даже если у них такое желание появляется, пояснил министр.

Второй момент — это неопределенность, "а что же дальше будет происходить с короной", сообщил Якушев.

Правительство вырабатывает меры поддержки спроса. Власти создадут условия для того, чтобы застройщики, которые достраивают дома по старым правилам (не по эскроу-счетам), завершили строительство.

В противном случае "мы можем получить риски увеличения вот этой армии обманутых дольщиков, чего мы допустить не должны", заключил Якушев.



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