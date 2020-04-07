 

“Я здесь хозяйка!”: кондуктор попросила пассажира на выход из-за отсутствия документов

07.04.2020, 11:45, Новости дня

Кондуктор красноярского автобуса проявила себя как настоящая хранительница подвижного домашнего очага и отказалась везти пассажира, который не пожелал предъявить ей документы на право передвижения по городу во время карантина. Возмущенный таким отношением мужчина снял "стоящую на страже" женщину на видео.

 

"Вы к себе домой кого попало пускаете? Я здесь хозяйка в данный момент!" — констатировала кондуктор.

Деньги за проезд она взяла, а вот выдать билет отказалась. Более того, пообещала высадить несговорчивого пассажира, если он так и не предъявит документ на право передвижения по городу. Уточнить, кто ее наделил полномочиями проверять документы, женщина отказалась.

Удалось ли мужчине добраться до нужной остановки, остается неизвестным.

В Красноярске и других населенных пунктах края после введения режима самоизоляции нельзя выходить из дома без паспорта и объяснительной с указанием цели передвижения по городу.

На сегодняшний день в Красноярском крае у 32 человек диагностирован коронавирус, пятеро уже выписались из больницы.



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