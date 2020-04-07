Названы дата и время заседания ОПЕК+

07.04.2020, 11:30, Новости дня

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16.00 по австрийскому времени (17.00 по Москве), сообщили несколько делегатов.

Получить комментарий российского Минэнерго пока не удалось, передает «Интерфакс».

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дату телеконференции в формате ОПЕК+ изменили по техническим причинам, он уточнил, что дату перенесли с 6 на 9 апреля.