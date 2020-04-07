Ученые выяснили можно ли заразиться коронавирусом через еду

07.04.2020, 11:30, Разное

Эксперты рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду. Тщательная обработка продуктов питания позволит снизить такую вероятность, отметили ученые.

Специалисты «Росконтроля» не исключают теоретическую возможность инфицирования. Однако на практике такой риск достаточно мал, учитывая срок жизнеспособности SARS-CoV-2 на поверхностях. Соблюдение правил гигиены после посещения магазина позволит минимизировать шанс проникновения в организм человека любой инфекции. Ведь пандемия коронавируса не означает, что остальные вирусы и бактерии прекратили свое существование.

Продукты питания, которые попадают на стол в сыром виде, необходимо подвергать тщательной обработке чистой водой. Это относится в первую очередь к овощам и фруктам. Однако и для приготовления яичницы обязательной мерой предосторожности является мытье яиц, а затем и ножа, с помощью которого они разбиваются. Для тех же, кто опасается заражения вирусом через еду, эксперты советуют подвергать продукты термической обработке. Исследования вируса SARS, проводимые ранее, показали, что он погибает в течение 1-2 минут при температуре 140 °C. Ученые полагают, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично, хотя тесты еще не проводились. Упакованные в герметичную емкость продукты или бутылки можно промыть водой с добавлением мыла, крупы из пакетов пересыпать в закрытые ёмкости. В этих советах нет ничего необычного для тех, кто предпочитает следовать гигиеническим правилам.

Самим же покупателям представители «Росконтроля» рекомендуют выполнять все меры предосторожности при посещении супермаркетов или обычных продуктовых магазинов в условиях карантина. В некоторых торговых точках даже для пожилых людей выделено отдельное время, за которое они могут приобрести продукты, не подвергая себя риску заражения.