Несколько европейских стран анонсировали смягчение карантина

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07.04.2020, 11:25, Новости дня

Правительства сразу нескольких стран Европы объявили о скором смягчении мер против коронавируса, пишет Deutschlandfunk. С середины апреля начнётся поэтапное смягчение карантина в Дании и Австрии: также о послаблении противовирусных мер заявили в Чехии.


Reuters

Сразу несколько европейских стран анонсировали смягчение ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, пишет Deutschlandfunk.

В Дании с 15 апреля должны вновь открыться детские сады, а также школы для учащихся с первого по пятый класс: об этом сказала премьер-министр страны Метте Фредериксен. Она отметила, что это будет первый большой этап смягчения, а значит какие-то ограничения будут сохраняться ещё на протяжении нескольких месяцев.

В Чехии правительство решило открыть ряд предприятий, таких как строительные рынки и веломастерские, пишет издание. Кроме того, можно снова будет заниматься спортом, например теннисом и гольфом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что с 14 апреля в стране будет вновь открыта значительная часть предприятий и заведений. При этом ограничения передвижения сохранятся до конца апреля, а школы будут открыты в середине мая. Что же касается публичных мероприятий, то они смогут возобновиться только к концу июня. 



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