Трамп предложил Джонсону экспериментальное лечение от коронавируса

07.04.2020, 11:25, Новости дня

Дональд Трамп обратился с просьбой к американским фармацевтическим компаниям, работающим над экспериментальным средством от COVID-19. Он призвал их помочь Борису Джонсону, который накануне после ухудшения его самочувствия был помещён в реанимацию, пишет The Guardian.



Reuters

Дональд Трамп сообщил, что попросил американские фармацевтические компании, работающие над экспериментальным лекарством от коронавируса, связаться с лечащими врачами Бориса Джонсона и предложить свою помощь. Президент США выступил со своим предложением после того, как британского премьера поместили в отделение интенсивной терапии, пишет The Guardian.

Во время брифинга Трамп не озвучил названия компаний или препаратов. Но ранее он провёл конференцию о терапевтическом лекарстве с главами четырёх американских фармацевтических и биотехнологических фирм Amgen, Genetech, Gilead и Regeneron.



Трамп постоянно рекламирует противомалярийный препарат гидроксихлорохин в комбинации с антибиотиком азитромицином. По словам президента, сочетание этих средств является «прорывным» в борьбе с коронавирусом, несмотря на то что эксперты указывают на недоказанность их эффективности против COVID-19, подчёркивает издание.



«Я попросил две ведущие компании… они предложили решения и проделали невероятную работу. И я попросил их немедленно связаться с Лондоном, — заявил Трамп. — Они действительно продвинулись в терапии… и они (специалисты американских компаний. — ИноТВ) уже прибыли в Лондон. В лондонском офисе у них есть всё, что им нужно. Посмотрим, удастся ли нам помочь. Мы связались со всеми врачами Бориса, поглядим, что получится, но они готовы к работе».



Глава Белого дома также высоко оценил личные качества Джонсона, которого он рассматривает в качестве одного из своих ближайших союзников. «Мы были очень расстроены, узнав, что он попал в реанимацию, и все американцы молятся за его выздоровление», — заявил президент. «Он действительно хороший друг. Он действительно особенный человек: сильный, решительный. Он не бросает дело, не сдаётся», — добавил Трамп.